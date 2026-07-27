Сафари и «все включено»: Во сколько обойдется путешествие на Занзибар
Воскан Арзуманов заявил НСН, что перед поездкой на Занзибар необходимо заранее проверить не только категорию отеля, но и его расположение, характер приливов, расстояние от аэропорта, систему питания и инфраструктуру.
Для качественного отдыха в отеле Занзибара категории 4–5 звезд разумно ориентироваться примерно на 150–200 тысяч рублей на человека при двухместном размещении, заявил НСН коммерческий директор TEZ TOUR Россия, член Российского союза туриндустрии Воскан Арзуманов.
Еще один крупный туроператор открыл продажи туров на Занзибар на прямых рейсах, Занзибар в целом становится пакетным направлением, сообщает АТОР. Арзуманов рассказал, кого привлекает такой отдых.
«Ранее на Занзибар можно было достаточно удобно добраться со стыковкой, в частности рейсами Ethiopian Airlines через Аддис-Абебу. Через этот хаб сегодня доступна значительная часть направлений Центральной, Западной, Восточной и Южной Африки. Занзибар нельзя назвать новым для российского рынка. В 2020 году Танзания вошла в число первых государств, с которыми Россия возобновила международное авиасообщение, а Занзибар фактически стал первым массово доступным пляжным направлением после закрытия границ. Новая прямая перевозка, безусловно, сделает поездку удобнее и поддержит спрос, однако сама по себе пока не превращает Занзибар в массовое направление. Для полноценной массовости важны не только прямые рейсы, но и широкая география вылетов, стабильность программы и достаточная частота», - отметил он.
По его словам, такое путешествие привлекает туристов, которые не готовы только к пляжному отдыху.
«Занзибар привлекает сочетанием пляжного отдыха на Индийском океане и возможностью продолжить путешествие по материковой Танзании. Остров можно совместить с сафари в национальных парках, поездкой к Килиманджаро, посещением Стоун-Тауна, морскими экскурсиями, дайвингом, рыбалкой и турами на плантации специй. На острове представлены и простые гостевые дома, и качественные отели категорий 4–5 звезд, включая объекты с системой «все включено», виллами и индивидуальным обслуживанием. Минимальные предложения на Занзибар начинаются примерно от 100 тыс. рублей на человека при двухместном размещении, но в этом случае речь идет о наиболее простых вариантах размещения. Для качественного отдыха в отеле категории 4–5 звезд разумно ориентироваться примерно на 150–200 тыс. рублей на человека при двухместном размещении», - рассказал он.
При этом он подчеркнул, что такой отдых имеет свои особенности, о которых нужно знать заранее.
«Перед поездкой необходимо заранее проверить не только категорию отеля, но и его расположение, характер приливов, расстояние от аэропорта, систему питания и инфраструктуру вокруг. Объекты одной звездности на Занзибаре могут значительно отличаться по уровню номерного фонда и сервиса, поэтому выбирать гостиницу исключительно по фотографиям и формальной не рекомендуется», - заключил собеседник НСН.
Ранее гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов рассказал НСН, что Африка стала богаче и безопаснее, на континенте рады российским туристам и активно развивают отельную инфраструктуру.
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