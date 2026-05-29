Песков заявил, что Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине

Евросоюз не может участвовать в мирных переговорах по разрешению российско-украинского противостояния в качестве посредника, поскольку является стороной конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает RT.

По его словам, невозможно абстрагироваться от того факта, что ВСУ используют европейское оружие.

СМИ: Каллас отказалась быть переговорщиком для диалога с Россией

«Поэтому, конечно, в таком статусе Европа не может претендовать на посредничество никак», — заключил пресс-секретарь Кремля.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Евросоюз не в силах договориться даже об одном возможном переговорщике с Россией, сообщает RT.

В свою очередь глава МИД Финляндии Элина Валтонен отметила, что Европе должны дать место за столом переговоров по кризису вокруг Украины.

ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
