Песков заявил, что Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине
Евросоюз не может участвовать в мирных переговорах по разрешению российско-украинского противостояния в качестве посредника, поскольку является стороной конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает RT.
По его словам, невозможно абстрагироваться от того факта, что ВСУ используют европейское оружие.
«Поэтому, конечно, в таком статусе Европа не может претендовать на посредничество никак», — заключил пресс-секретарь Кремля.
Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что Евросоюз не в силах договориться даже об одном возможном переговорщике с Россией, сообщает RT.
В свою очередь глава МИД Финляндии Элина Валтонен отметила, что Европе должны дать место за столом переговоров по кризису вокруг Украины.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России ограничат количество заказов для таксистов
- Песков заявил, что Евросоюз не может быть посредником в переговорах по Украине
- Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Новороссийске
- Жителя Новосибирска осудили на пять лет за оправдание терроризма
- Морской порт загорелся в Темрюке из-за обломков БПЛА
- Глубокое сожаление: Чем закончилось заседание ООН по Старобельску
- Россельхознадзор: Армянская сельхозпродукция не отвечала нормам России и ЕАЭС
- Дроны попали в промышленные объекты по хранению топлива в Ярославской области
- Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 208 беспилотников
- ФССП начали принудительное взыскание 25 млрд рублей с Euroclear Bank