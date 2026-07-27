Песков заявил о продолжающихся контактах с руководством Telegram
27 июля 202618:23
Алексей Филимонов
Российские власти продолжают контакты с руководством Telegram. Как пишет РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что речь идёт о восстановлении доступа к мессенджеру.
«Пока большой активности со стороны мессенджера нет», - указал представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что российский президент Владимир Путин не пользуется мессенджерами - только специальной связью, пишут «Известия».
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