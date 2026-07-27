Трамп допустил, что США вернутся к военным действиям против Ирана

По его словам, если этот процесс не увенчается успехом, что Вашингтон вернётся «к очень решительным военным действиям».

Также глава Белого дома указал, что не планирует уделять дипломатии много времени.

«Либо всё произойдёт быстро, либо не произойдёт вовсе», - заключил он.

Ранее член экспертного клуба «Дигория» Александр Акимов заявил «Радиоточке НСН», что администрацию Трампа к конфликту с Ираном подталкивает израильское лобби.