Главу FIFA Джанни Инфантино очень характеризует тот факт, что он решил похвалить сам себя за организацию чемпионата мира по футболу 2026, потому что странностей там было действительно много. Об этом НСН рассказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Президент FIFA опубликовал 15-страничный пост в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской в России и запрещенной на ее территории), в котором ответил на многочисленную критику чемпионата мира по футболу 2026. Об этом написал ряд СМИ. В частности, Инфантино обвинил критиков в том, что они «распространяют ненависть». Колосков заявил, что крайне странно нахваливать себя самому.

«Он выступил как раз в соответствии со своим характером. Ведь чемпионат никто не хвалит — значит, надо кому‑то похвалить. Надо было сначала послушать, что скажут участники, а их было 48, что скажут федерации, конфедерации, футболисты, тренеры. Нет, раз никто не хвалит, давай я сам себя похвалю. Похвалить есть за что, здесь вопросов нет. Потрясающий стадион, великолепные футбольные поля, блестящая атмосфера на стадионах, эти шоу. Безопасность: 104 игры и ни одного публичного случая конфликтов, драк. Однако есть и масса вопросов, которые возникли у клубов, у сборных команд», — рассказал он.

В связи с этим, Соколов напомнил о том, какие неудобства пришлось испытать сборным некоторых стран, а также припомнил инцидент с отменой красной карточки футболиста из США Фоларина Балогану в матче против Боснии и Герцеговины.

«Например, Япония. Три игры — три разные страны: Канада, Америка, Мексика. Это нормально? Или я прочитал, что англичане написали, что они пролетели 17 тысяч километров за эти 16 с небольшим дней. Конечно, это тоже ненормально. Или то, что у сборной Испании отобрали треть заработка, как и у других команд. Потом был инцидент с карточкой. Это не просто какой‑то малозначимый инцидент — это серьёзно, потому что президент FIFA сам нарушил два принципиальных закона: невмешательство политики в дела Международной федерации футбола и невмешательство руководителей FIFA в дела юридических органов, которыми является Дисциплинарный комитет», — отметил он.

Напомним, что скандал разгорелся из-за того, что после удаления Балогана, по данным некоторых СМИ, с Инфантино связался сам президент США Дональд Трамп, попросив пересмотреть, по его мнению, спорный эпизод. После этого дисквалификация Балогана была приостановлена.