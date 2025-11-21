СМИ: В Европе возмутились американским планом по Украине
Американский мирный план по Украине вызвал резкую негативную реакцию в европейских столицах. Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на дипломатические источники, в Берлине о содержании документа впервые узнали не от США, а из публикаций в американских медиа, что было воспринято как недружественный шаг и попытка поставить европейцев перед фактом.
По данным издания, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль запросил у спецпосланника США Стива Уиткоффа разъяснения по предложению Вашингтона. Канцлер Фридрих Мерц и другие ведущие политики сейчас пытаются организовать прямой диалог с администрацией США, поскольку в Европе считают, что оказались исключены из обсуждения критически важного для региона вопроса.
Представленный Вашингтоном проект включает 28 пунктов и предусматривает признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями, отказ Киева от вступления в НАТО и ограничение численности украинских вооруженных сил до 600 тысяч военнослужащих.
В странах ЕС документ называют несбалансированным. По оценке европейских дипломатов, его реализация обернулась бы выгодой для США и России, тогда как Украина и Европа оказались бы в проигрыше, поскольку не участвовали в переговорах с самого начала, передает «Радиоточка НСН».
