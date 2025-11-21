СМИ: В Европе возмутились американским планом по Украине

Американский мирный план по Украине вызвал резкую негативную реакцию в европейских столицах. Как сообщает Der Spiegel со ссылкой на дипломатические источники, в Берлине о содержании документа впервые узнали не от США, а из публикаций в американских медиа, что было воспринято как недружественный шаг и попытка поставить европейцев перед фактом.

По данным издания, министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль запросил у спецпосланника США Стива Уиткоффа разъяснения по предложению Вашингтона. Канцлер Фридрих Мерц и другие ведущие политики сейчас пытаются организовать прямой диалог с администрацией США, поскольку в Европе считают, что оказались исключены из обсуждения критически важного для региона вопроса.