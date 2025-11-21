Вучич опроверг заявления о призыве Германии втянуть Сербию в войну с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль не призывал Белград вступать в военный конфликт с Россией. В эфире TV Informer он подчеркнул, что речи о подобном требовании не было, а публикации, появившиеся в ряде сербских СМИ, назвал ошибочными.

По словам Вучича, визит Вадефуля в Белград сводился к обсуждению вопросов европейской внешней политики и безопасности, но тему поставок вооружений Украине стороны не затрагивали.

Сербия добилась отсрочки от американских санкций для подконтрольной России NIS

Президент заверил, что знаком с немецким министром уже 15 лет и считает его личным другом, поэтому обвинения в попытке давить на Сербию считает несправедливыми.

Вучич также раскритиковал местные телеканалы за искажение содержания переговоров. Он напомнил, что медиа ранее распространяли резкие оценки в адрес бывшего главы МИД Германии Анналены Бербок. По его словам, несмотря на личное критическое отношение к немецкой экс-министру, сравнения её с нацистами являются недопустимыми и вредят самой Сербии, передает «Радиоточка НСН».

