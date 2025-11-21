Вучич опроверг заявления о призыве Германии втянуть Сербию в войну с Россией

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль не призывал Белград вступать в военный конфликт с Россией. В эфире TV Informer он подчеркнул, что речи о подобном требовании не было, а публикации, появившиеся в ряде сербских СМИ, назвал ошибочными.

По словам Вучича, визит Вадефуля в Белград сводился к обсуждению вопросов европейской внешней политики и безопасности, но тему поставок вооружений Украине стороны не затрагивали.