СМИ: в ДНР взорвали дамбу, по которой снабжали ВСУ

По информации издания, дамба имела важное значение для украинской армии. Через нее снабжались подразделения украинской армии на донецком направлении.

На опубликованных кадрах видно, что через руины гидросооружения хлещет поток воды.

Минобороны РФ ранее сообщило об уничтожении опорных пунктов ВСУ в районе населенного пункта Первомайское ДНР. Удар нанесли огнеметной системой «Солнцепек».

Российские военные 24 мая сбили украинский вертолет Ми-8 в районе города Лозовая Харьковской области, передает «Радиоточка НСН».

