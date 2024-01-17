СМИ: в Давосе продвигают дипломатическое решение конфликта на Украине

По данным газеты, тема конфликта заметна на встречах, но она не является доминирующей. Чиновники и представители бизнес-среды из разных стран Европы заявляют о поддержке Киева, однако продвигают идею дипломатического урегулирования конфликта.

Президент Украины Владимира Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе признался, что не хочет замораживать конфликт с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

