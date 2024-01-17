СМИ: в Давосе продвигают дипломатическое решение конфликта на Украине
Европейские чиновники и бизнесмены в Давосе, где проходит заседание Всемирного экономического форума, продвигают дипломатическое решение конфликта на Украине, сообщает The New York Times.
По данным газеты, тема конфликта заметна на встречах, но она не является доминирующей. Чиновники и представители бизнес-среды из разных стран Европы заявляют о поддержке Киева, однако продвигают идею дипломатического урегулирования конфликта.
Президент Украины Владимира Зеленский в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе признался, что не хочет замораживать конфликт с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru