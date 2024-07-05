СМИ: В Черноморске в Одесской области прогремел взрыв

Взрыв произошел в городе Черноморск в Одесской области Украины, сообщает в Telegram телеканал «ТСН».

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«Черноморск — мощный взрыв», — сказано в сообщении.

До этого в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре Одесской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Маслов
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