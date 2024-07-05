СМИ: В Черноморске в Одесской области прогремел взрыв
5 июля 202403:01
Взрыв произошел в городе Черноморск в Одесской области Украины, сообщает в Telegram телеканал «ТСН».
«Черноморск — мощный взрыв», — сказано в сообщении.
До этого в Одесской области была объявлена воздушная тревога.
Ранее стало известно, что российские войска нанесли удар баллистической ракетой по припортовой инфраструктуре Одесской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru