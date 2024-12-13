СМИ: в Буче в Киевской области прозвучали взрывы
13 декабря 202404:01
В Киевской области произошла новая серия взрывов, сообщает Telegram телеканал.
Они прогремели в городе Буча. Подробности не приводятся.
Ранее стало известно о взрывах в ряде регионов Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru