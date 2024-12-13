СМИ: в Буче в Киевской области прозвучали взрывы

В Киевской области произошла новая серия взрывов, сообщает Telegram телеканал.

Они прогремели в городе Буча. Подробности не приводятся.

Ранее стало известно о взрывах в ряде регионов Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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