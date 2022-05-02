СМИ: В боях на Украине участвуют прошедшие военную подготовку американцы
Тысячи иностранцев, в том числе прошедшие боевую подготовку американцы, участвуют в боевых действиях на Украине на стороне Киева. Об этом пишет Politico.
По данным издания, на Украине действует, в частности, группа Task Force Yankee под руководством экс-полицейского, бывшего солдата сухопутных войск США Харрисона Джозефовица. Как сообщил глава Task Force Yankee, в группе числится более 190 добровольцев, часть из них участвуют в боевых действиях, также бойцы содействуют доставке медикаментов и продовольствия к линиям боев в восточной и южной частях Украины.
Politico отмечает, что на территории страны находится «неопределенное число других американцев, многие из которых в прошлом проходили военную службу» и сейчас участвуют в боях с российскими силами. В публикации говорится, что «Джозефовиц <...> сказал, что на Украине находятся тысячи американцев и других добровольцев».
Между тем в Конгресс США был внесен проект резолюции, которая может разрешить использование военной силы «для защиты Украины». Документом допускается такой сценарий в случае применения на украинской территории «оружия массового поражения», отмечает RT. Сейчас войска США не принимают непосредственного участия в боевых действиях, Вашингтон лишь отправляет вооружения и снаряжение, гуманитарную и финансовую помощь.
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