Американский конгрессмен предложил разрешить использовать военных США на Украине

Как отмечается в резолюции, президент США получит полномочия задействовать американские Вооруженные силы, если Вашингтон посчитает, что Россия применила на украинской территории химическое, биологическое или ядерное оружие, пишет Ura.ru. Армия США будет привлечена для «защиты национальных интересов США и интересов в сфере безопасности применительно к Украине» и «содействия в обороне и восстановлении территориальной целостности Украины»,

Кинзингер рассчитывает, что инициативу примут обе палаты американского Конгресса. Когда может начаться рассмотрение резолюции, не уточняется. При этом Кинзингер подчеркнул, что документ не принуждает президента принимать решение об отправке военных на Украину, отмечает RT.

