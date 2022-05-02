Американский конгрессмен предложил разрешить использовать военных США на Украине
США могут разрешить привлечь американских военных к обороне Украины, если против страны будет применено оружие массового уничтожения. Соответствующую инициативу внес в Палату представителей Конгресса республиканец Адам Кинзингер, об этом парламентарий сообщает на своем сайте.
Как отмечается в резолюции, президент США получит полномочия задействовать американские Вооруженные силы, если Вашингтон посчитает, что Россия применила на украинской территории химическое, биологическое или ядерное оружие, пишет Ura.ru. Армия США будет привлечена для «защиты национальных интересов США и интересов в сфере безопасности применительно к Украине» и «содействия в обороне и восстановлении территориальной целостности Украины»,
Кинзингер рассчитывает, что инициативу примут обе палаты американского Конгресса. Когда может начаться рассмотрение резолюции, не уточняется. При этом Кинзингер подчеркнул, что документ не принуждает президента принимать решение об отправке военных на Украину, отмечает RT.
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