Минобороны РФ: отряды «Вагнер» ведут бои на западе Артемовска

В оборонном ведомстве уточнили, что ВДВ на флангах в Артемовске поддерживают штурмовиков и пресекают попытки доставить в город боеприпасы и ввести резервы. Самолеты российской авиации выполнили 14 вылетов для поддержки штурмовых отрядов около Артемовска.



В Минобороны также отчитались об уничтожении российскими силами склада боеприпасов войск Украины в Запорожской области, а также около 35 военных и РСЗО «Град» ВСУ на херсонском направлении.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что группа передала фланги под контроль Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

