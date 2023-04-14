Минобороны РФ: отряды «Вагнер» ведут бои на западе Артемовска
На донецком направлении штурмовые отряды «Вагнер» ведут бои высокой интенсивности по овладению кварталами в западных районах Артемовска, сообщили в российском Минобороны.
В оборонном ведомстве уточнили, что ВДВ на флангах в Артемовске поддерживают штурмовиков и пресекают попытки доставить в город боеприпасы и ввести резервы. Самолеты российской авиации выполнили 14 вылетов для поддержки штурмовых отрядов около Артемовска.
В Минобороны также отчитались об уничтожении российскими силами склада боеприпасов войск Украины в Запорожской области, а также около 35 военных и РСЗО «Град» ВСУ на херсонском направлении.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что группа передала фланги под контроль Минобороны РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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