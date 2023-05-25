СМИ: В Амстердаме на площади выставили подбитый российский танк

На площади в Амстердаме установили подбитый на Украине российский танк Т-72, сообщает местное издание NRC.

США готовы отремонтировать подбитый ЗРК Patriot

Танк будет находиться на площади Лейдсеплейн до воскресенья, 4 июня.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюзу необходимо продолжать поддержку Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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