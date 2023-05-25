СМИ: В Амстердаме на площади выставили подбитый российский танк
25 мая 202316:20
На площади в Амстердаме установили подбитый на Украине российский танк Т-72, сообщает местное издание NRC.
Танк будет находиться на площади Лейдсеплейн до воскресенья, 4 июня.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Евросоюзу необходимо продолжать поддержку Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru