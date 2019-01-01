СМИ узнали о возвращении Коломойского на Украину

Как сообщает Ura.ru, Игорь Коломойский покинул Украину из-за конфликта с президентом Петром Порошенко. Это произошло в июне 2017 года, когда бизнесмен сначала уехал в Швейцарию, а затем перебрался в Израиль.

О своем намерении вернуться на Украину Коломойский заявлял ранее. Однако, как пишет РИА ФАН, олигарх обещал это сделать после инаугурации Владимира Зеленского, победившего на прошедших президентских выборах. Отметим, что инаугурация еще не состоялась и в Киеве до сих пор идут споры о дате ее проведения.

Между тем, Игорь Коломойский, которого ряд экспертов открыто называют спонсором Зеленского, ранее посоветовал ему оставить на своем посту главу МВД Украину Арсена Авакова. Депутат Рады Вадим Рабинович заявил в интервью НСН, что не удивился просьбе олигарха не трогать Авакова.

