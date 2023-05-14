СМИ: утечка документов из Пентагона доказывает, что Зеленский планировал атаки на Россию
Украинский лидер Владимир Зеленский планировал нападения на российскую территорию, сообщает The Washington Post, ссылаясь на «утекшие» секретные документы Министерства обороны США.
Полученные американской разведкой материалы, включающие личную переписку президента Украины с военным командованием, говорят о том, что, Зеленский не оставляет идею поражать цели внутри границ РФ и хотел бы использовать для этого ракеты дальнего радиуса действия.
При этом предложение подорвать нефтепровод «Дружба» президент озвучил в середине февраля на встрече с вице-премьером Украины Юлией Свириденко. По нему нефть из РФ поступает в Венгрию.
Ранее в соцсети попали документы Пентагона, в которых описывается состояние ВСУ, а также и планы США и НАТО по укреплению украинской армии. По делу об утечках арестовали Тейшейру, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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