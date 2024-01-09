Министр обороны Украины заявил о выявленных нарушениях на 10 млрд гривен

«Обнаружили много нарушений — за последние четыре месяца более чем на десять миллиардов гривен, совершенных ранее», — написал министр в соцсетях.

По словам Умерова, ведомство сотрудничает с правоохранительными органами и спецслужбами.

Ранее украинское госбюро расследований сообщило о возбуждении нового уголовного дела против экс-замминистра обороны и главы департамента министерства. Чиновников заподозрили в растрате почти 950 млн гривен (свыше $25 млн) при закупке бронежилетов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

