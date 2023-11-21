Глава Минобороны Украины: «Натофикация» — один из приоритетов Министерства обороны Украины
21 ноября 202305:02
Киев выбрал путь в Североатлантический альянс и «натофикация» является одним из приоритетов Министерства обороны Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Рустема Умерова.
«Украина выбрала свой путь: стать членом альянса», — отметил глава военного ведомства.
Ранее во Франции заявили, что в НАТО поменяли отношение к Зеленскому и уберут его, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава Минобороны Украины: «Натофикация» — один из приоритетов Министерства обороны Украины
- Сенаторы в США призвали Байдена наладить поставку гумпомощи в Газу
- Депутат Госдумы Хамзаев попросил ФАС выяснить причину роста цен на презервативы
- Секретарь СНБО Данилов: Запад указывает Украине на необходимость диалога с Россией
- В США скончался летчик-перебежчик Беленко, угнавший истребитель из СССР в Японию
- Украинский депутат Безуглая раскритиковала главкома ВСУ Залужного
- Жительница Мурманской области до смерти забила годовалого ребенка
- Самозанятым могут разрешить торговать товарами не собственного производства
- В Газе атакована клиника «Врачи без границ»
- В Красноярске кролик из «Алисы в Стране чудес» избил хулигана
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru