Глава Минобороны Украины: «Натофикация» — один из приоритетов Министерства обороны Украины

Киев выбрал путь в Североатлантический альянс и «натофикация» является одним из приоритетов Министерства обороны Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Рустема Умерова.

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«Украина выбрала свой путь: стать членом альянса», — отметил глава военного ведомства.

Ранее во Франции заявили, что в НАТО поменяли отношение к Зеленскому и уберут его, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@RadaTVchannel / скриншот
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