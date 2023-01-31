СМИ: Украину ждет поражение через шесть месяцев

Несмотря на обещания стран, входящих в Североатлантический альянс, предоставить тяжелое вооружение, Украина не сможет долго противостоять России, сообщает Asia Times.

Экс-премьер Японии назвал маловероятным поражение России

По данным издания, против Киева работают такие факторы, как логистика, география и арифметика. «Украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев натиском полностью подготовленной России», — говорится в статье. В НАТО, желая предотвратить полный разгром украинских Вооруженных сил, приняли решение передать танки, однако поставки не помогут лидеру Украины Владимиру Зеленскому, а только приведут к большим потерям.

Asia Times отмечает, что Вашингтон, по сути, просит украинцев укомплектовать танки, которые они практически не умеют использовать и обслуживать в отчаянный момент борьбы с более крупными российскими силами.

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о запоздалых поставках танков Abrams говорят о том, что в Киеве в курсе удручающего положения Вооруженных сил Украины. Ранее президент Украины сказал, что прибытие Abrams к августу будет слишком запоздалым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
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