По данным издания, против Киева работают такие факторы, как логистика, география и арифметика. «Украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев натиском полностью подготовленной России», — говорится в статье. В НАТО, желая предотвратить полный разгром украинских Вооруженных сил, приняли решение передать танки, однако поставки не помогут лидеру Украины Владимиру Зеленскому, а только приведут к большим потерям.

Asia Times отмечает, что Вашингтон, по сути, просит украинцев укомплектовать танки, которые они практически не умеют использовать и обслуживать в отчаянный момент борьбы с более крупными российскими силами.

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о запоздалых поставках танков Abrams говорят о том, что в Киеве в курсе удручающего положения Вооруженных сил Украины. Ранее президент Украины сказал, что прибытие Abrams к августу будет слишком запоздалым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

