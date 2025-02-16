СМИ: Украину не пригласили на переговоры России и США в Саудовской Аравии
16 февраля 202503:01
Киев не пригласили к участию в предстоящих переговорах США и России в Саудовской Аравии, сообщила в социальной сети Х журналистка телеканала Fox News Нана Саджая, которая беседовала с высокопоставленным украинским чиновником.
По ее словам, Украина не была проинформирована о переговорах.
Ранее стало известно, что встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа может пройти в Саудовской Аравии в конце февраля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru