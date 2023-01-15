СМИ: украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу
Украинские граждане начали заключать фиктивные браки с многодетными матерями и женщинами с инвалидностью ради возможности выезда за границу, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По данным «Страна.ua», на Украине набирает обороты новая схема по выезду мужчин за границу – фиктивные браки, которые заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью.
В стране появились посредники, которые за 2-3 тысячи долларов помогают желающим с поиском «невест». Утверждается, что женщины, участвующие в такой схеме, получают от 500 до 1 тысячи долларов.
Схема распространена в селах, в частности в Закарпатье, где немало неполных семей и матери-одиночки воспитывают по трое-пятеро малолетних детей. Согласно украинскому законодательству, мужчина, состоящий в браке с многодетной матерью, может получить статус многодетного отца даже без усыновления детей.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас к беженцам с Украины учить государственный язык, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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