СМИ: украинцы заключают фиктивные браки ради выезда за границу

По данным «Страна.ua», на Украине набирает обороты новая схема по выезду мужчин за границу – фиктивные браки, которые заключают с многодетными одинокими матерями или женщинами с инвалидностью.

В стране появились посредники, которые за 2-3 тысячи долларов помогают желающим с поиском «невест». Утверждается, что женщины, участвующие в такой схеме, получают от 500 до 1 тысячи долларов.

Схема распространена в селах, в частности в Закарпатье, где немало неполных семей и матери-одиночки воспитывают по трое-пятеро малолетних детей. Согласно украинскому законодательству, мужчина, состоящий в браке с многодетной матерью, может получить статус многодетного отца даже без усыновления детей.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас к беженцам с Украины учить государственный язык, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

