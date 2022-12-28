Захарова раскритиковала премьера Эстонии за высказывание об украинских беженцах

Накануне Каллас призвала беженцев учить государственный язык, чтобы в стране не появилась община, которая не говорит по-эстонски.

В начале декабря Каллас заявляла, что Эстония «больше не в состоянии» принять в полном объеме новую волну украинских беженцев. По словам премьера, при этом Таллин направляет Киеву помощь для восстановления энергетической инфраструктуры и создания возможности для жизни, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

