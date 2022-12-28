Захарова раскритиковала премьера Эстонии за высказывание об украинских беженцах
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала призыв премьер-министра Эстонии Каи Каллас к беженцам с Украины учить государственный язык. Об этом Захарова написала в своем Telegram-канале.
«Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, хватит потными ладошками мять Всеобщую декларацию прав человека», - высказалась она.
Накануне Каллас призвала беженцев учить государственный язык, чтобы в стране не появилась община, которая не говорит по-эстонски.
В начале декабря Каллас заявляла, что Эстония «больше не в состоянии» принять в полном объеме новую волну украинских беженцев. По словам премьера, при этом Таллин направляет Киеву помощь для восстановления энергетической инфраструктуры и создания возможности для жизни, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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