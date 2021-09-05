СМИ: Украинцев удивил Зеленский с презентацией развития страны в Белом доме

Странность обстоятельств заключается в том, что глава Украины презентовал стратегию развития энергетической безопасности, инфраструктуры и экономического роста экспертам США, а не украинской общественности.

«Украинцы были слегка удивлены, когда узнали о новом плане, и удивились, почему его сначала показали американским экспертам, а не украинской общественности», — цитирует Харинг RT.

Также обозреватель посчитала неуместным призыв Зеленского инвестировать в Украину, с которым он обратился к участникам презентации, аналитикам и госслужащим, которые не могли повлиять на решение проблемы.

«Это была глухая просьба, учитывая, что его аудитория состояла из бедных экспертов аналитических центров и столь же бедных госслужащих», — приводят слова Харинг Газета.ru.

Ранее депутат Рады Алексей Гончаренко раскритиковал итоги встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Напомним, Зеленский в США встретился с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. ПО итогам переговоров Вашингтон решил выделить Киеву более 45 млн долларов в качестве гуманитарной помощи. Условия выделения средств прописаны в совместном заявлении «об американо-украинском стратегическом партнерстве», подписанном лидерами двух стран.

