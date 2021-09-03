Соратница президента Украины: Байден хотел уйти от Зеленского в туалет

На Украине всеобщее внимание привлек снимок, на котором запечатлен закинувший ногу за ногу президент США Джо Байден, сообщает РИА Новости.

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«Что там психологи говорят о позах и жестах?», — задался вопросом украинский политтехнолог Олег Постернак.

«Байден просто хочет в туалет», — предположила соратница Зеленского.

Финансовая помощь Украине от США – главный успех президента Украины Владимира Зеленского от визита в Вашингтон, заявил директор Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийДжо Байден
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