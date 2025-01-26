Издание пишет, что Украина стоит на коленях. Поражение страны станет возможным, если президент США Дональд Трамп прекратит поддержку Киева. Второй сценарий предполагает прекращение помощи со стороны Вашингтона, но вместо военного поражения рассматривается заключения «плохого мирного соглашения», которое приведет к разделению страны.

Другой сценарий предполагает, что стороны смогут договориться о прекращении огня как о промежуточном этапе перед заключением мирного соглашения и завершения конфликта. Согласно четвертому сценарию, состоятся мирные переговоры, в которых Украина будет участвовать с позиции силы, но признает, что Россия достигла значительных успехов, а без поддержки со стороны США это попросту невозможно.

Ранее глава правительства Словакии Роберта Фицо заявил, что подписание мирного соглашения по Украине было сорвано под давлением политиков Запада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

