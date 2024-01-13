Генерал ВСУ призвал поставить Украине американские штурмовики A-10
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский призвал США поставить Киеву самолеты и вертолеты, которые смогут оказывать поддержку наземным силам. Об этом генерал заявил в интервью Reuters.
По словам Сырского, украинские военные хотели бы иметь ударные и военно-транспортные вертолеты — AH-64 Apache, AH-1 Super Cobra, UH-60 Black Hawk — а также штурмовики А-10 Warthog («Бородавочник»).
«Я бы говорил об A-10 как о варианте, если они будут предоставлены нам», — заявил генерал.
Сырский отметил, что самолет, принятый на вооружение в США 50 лет назад, по-прежнему обладает широким спектром вооружения «для уничтожения наземных целей в помощь пехоте».
Между тем Великобритания анонсировала крупнейший пакет военной помощи Киеву на сумму около $3,2 млрд в 2024 году, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Генерал ВСУ призвал поставить Украине американские штурмовики A-10
- СМИ сообщили о новом авиаударе США и Британии по столице Йемена
- СМИ: В Бразилии нашли пропавший без вести в декабре вертолет
- США подтвердили смерть журналиста Гонсало Лиры в заключении на Украине
- NASA представило экспериментальный сверхзвуковой самолет X-59
- Кличко заявил о взрывах в окрестностях Киева
- Постпред США в ООН объяснила удары по Йемену необходимостью
- Жителям запада Украины предлагают строить фортификации вместо мобилизации
- Француз Сяо Хим Фа стал двукратным чемпионом Европы по фигурному катанию
- Американская Citigroup сократит 20 тысяч сотрудников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru