Генерал ВСУ призвал поставить Украине американские штурмовики A-10

По словам Сырского, украинские военные хотели бы иметь ударные и военно-транспортные вертолеты — AH-64 Apache, AH-1 Super Cobra, UH-60 Black Hawk — а также штурмовики А-10 Warthog («Бородавочник»).

«Я бы говорил об A-10 как о варианте, если они будут предоставлены нам», — заявил генерал.

Сырский отметил, что самолет, принятый на вооружение в США 50 лет назад, по-прежнему обладает широким спектром вооружения «для уничтожения наземных целей в помощь пехоте».

Между тем Великобритания анонсировала крупнейший пакет военной помощи Киеву на сумму около $3,2 млрд в 2024 году, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

