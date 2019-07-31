СМИ: Украинские военные проводят учения в Чернобыльской зоне отчуждения

Украинские военные проводят учения в Припяти, в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, туристы из Германии и Канады увидели следы от пуль во время экскурсии по Припяти. Гид объяснил им, что следы оставлены не сталкерами, а сотрудниками Нацгвардии Украины во время учений. Тренировки в зоне отчуждения проводятся из-за отсутствия специальных объектов для стрельб, отмечает издание.

Добавим, на время таких учений в зоне отчуждения приостанавливаются все экскурсионные туры.

Радиационный разведчик опроверг опасность туров в Чернобыль

Ранее сообщалось, что рaдиоaктивные остaтки грузовикa, которые могут предстaвлять опaсность для людей, обнaружили в Чернобыльской зоне отчуждения нa Укрaине. Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, доктор технических наук, академик РАЕН, генерал-майор Николай Тараканов в эфире НСН прокомментировал находку радиоактивного грузовика в Чернобылье и отметил существующую опасность Чернобыльской зоны отчуждения.

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
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