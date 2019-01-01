Радиационный разведчик опроверг опасность туров в Чернобыль
Основатель, директор по научной работе «Чернобыль тур», ликвидатор радиационной разведки в эфире НСН опроверг заявление депутата Милонова об опасности поездок в Чернобыль.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предостерег поклонников мини-сериала «Чернобыль» американского канала HBO от поездок в зону отчуждения. Депутат заявил, что Ростуризм и российские власти должны обратиться к российским туристам с просьбой не ехать в Чернобыль. По его словам, это может представлять смертельную опасность. Милонов добавил, что радиация в местах аварий АЭС остается очень долго и ехать туда – значит, подвергать себя «неоправданному риску.
Директор по научной работе «Чернобыль тур», ликвидатор из радиационной разведки Сергей Мирный в беседе с НСН опроверг заявление депутата Милонова об опасности поездок в Чернобыль. Он сообщил, что нынешний уровень радиации в этой местности не превышает показателей Киева.
«Еще 20 лет назад я исследовал карты, как радиационный разведчик, и поразился, насколько улучшилась радиационная ситуация по сравнению с тем, что было, благодаря усилиям по ликвидации, дезактивации грунта, местности, строений и оборудования… и благодаря природным процессам тоже. За однодневное посещение чернобыльской зоны, туристы получают такую дозу (радиации), какую они получают за один-два часа перелета в современном самолете. Только в самолете это гамма-излучение из космоса идет, а здесь от остаточных фрагментов топлива. То есть оно совершенно незначительное. В Киеве такую же дозу получают за три дня, а в Киеве совершенно нормальный уровень радиации. С этой точки зрения безопасность есть. Более того, это очень быстро развивающаяся дестинация туристическая. Мы сейчас работаем над тем, чтобы Чернобыльская зона получила статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Она совершенно четко соответствует формальным критериям. Так что это очень интересное место», - сообщил ликвидатор радиационной разведки.
Специалист рассказал, что количество граждан из разных стран мира, которые посещают Чернобыль, увеличивается каждый год. Однако Мирный признался, что пока сложно делать выводы о том, как сильно повлиял на приток туристов выход одноименного сериала компании HBO. По его словам, конкретные выводы можно будет сделать лишь спустя время. Вместе с тем, собеседник НСН отметил, что уже сейчас приток именно иностранных граждан на экскурсии в Чернобыль достигает 80%.
«Число чернобыльских туристов в этом году, без учета эффекта от фильма HBO, мы прогнозировали, что будет около 100 тысяч в год. В прошлом году было 70 с чем-то тысяч, в позапрошлом 50. Пока мы не отследили рост потока и на это есть несколько причин. У нас очень большой рост наблюдается, хотя и до сериала наблюдался. На фоне этого роста трудно выделить это возрастание. По опыту предыдущих культурных событий, связанных с Чернобылем, мы наблюдали уже, что есть некое запаздывание во времени. Вначале происходит какое-то событие, вроде сериала НВО, потом проходит время и только после начинается поток. Люди реагируют, собираются, планируют. У нас 80% это иностранцы. Россиян совсем мало, а вот на первом месте Польша, дальше Британия, Штаты, Нидерланды, а потом остальные европейские более мелкие страны. Украинцев ездит четверть, россиян совсем мало», - рассказал он.
Мирный рассказал, что поездка в Чернобыль меняет людей. Он пояснил, что посещение зоны заставляет иначе посмотреть на свою жизнь и человеческие ценности.
«Такой тур меняет мировоззрение людей. Не только в плане, что такое радиация, загрязнение, как себя вести, если попадешь в какую-то техногенную катастрофу. А мы всему этому учим: даем дозиметры, объясняем и показываем. Это невероятно увлекательно, когда невидимая радиация становится видимой. Кроме того, у людей меняется система ценностей. Они приезжают и видят город 50-тысячный, который выселили за три часа. Они видят десятки тысяч брошенных жилищ. Они начинают понимать, что в жизни главное, а что нет. Начинают понимать, что главное – это внутреннее содержание жизни, люди, которые дороги. Я считаю, что каждый современный человек должен побывать в Чернобыле, чтобы понимать техногенный мир, его риски, опасности и вызовы», - заключил собеседник НСН.
Первый эпизод мини-сериала «Чернобыль» вышел 6 мая. Его создателем стали американский канал HBO и британская телесеть Sky. Пятисерийный проект рассказывает о взрыве, который произошёл 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС. Сериал об одной из самых масштабных техногенных катастроф в истории человечества оказался на первом месте рейтинга шоу всех времен, которые получили наивысшую оценку зрителей. В частности, «Чернобыль» по популярности обогнал даже «Игру престолов».
Ранее член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков рассказал в эфире НСН, что Чернобыльская катастрофа изменила развитие атомной энергетики. По его словам, произошедшее так потрясло все человечество, что основные страны, где развивалась атомная энергетика, на первые место поставили вопрос безопасности.
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