Радиационный разведчик опроверг опасность туров в Чернобыль

Специалист рассказал, что количество граждан из разных стран мира, которые посещают Чернобыль, увеличивается каждый год. Однако Мирный признался, что пока сложно делать выводы о том, как сильно повлиял на приток туристов выход одноименного сериала компании HBO. По его словам, конкретные выводы можно будет сделать лишь спустя время. Вместе с тем, собеседник НСН отметил, что уже сейчас приток именно иностранных граждан на экскурсии в Чернобыль достигает 80%.

«Число чернобыльских туристов в этом году, без учета эффекта от фильма HBO, мы прогнозировали, что будет около 100 тысяч в год. В прошлом году было 70 с чем-то тысяч, в позапрошлом 50. Пока мы не отследили рост потока и на это есть несколько причин. У нас очень большой рост наблюдается, хотя и до сериала наблюдался. На фоне этого роста трудно выделить это возрастание. По опыту предыдущих культурных событий, связанных с Чернобылем, мы наблюдали уже, что есть некое запаздывание во времени. Вначале происходит какое-то событие, вроде сериала НВО, потом проходит время и только после начинается поток. Люди реагируют, собираются, планируют. У нас 80% это иностранцы. Россиян совсем мало, а вот на первом месте Польша, дальше Британия, Штаты, Нидерланды, а потом остальные европейские более мелкие страны. Украинцев ездит четверть, россиян совсем мало», - рассказал он.

Мирный рассказал, что поездка в Чернобыль меняет людей. Он пояснил, что посещение зоны заставляет иначе посмотреть на свою жизнь и человеческие ценности.

«Такой тур меняет мировоззрение людей. Не только в плане, что такое радиация, загрязнение, как себя вести, если попадешь в какую-то техногенную катастрофу. А мы всему этому учим: даем дозиметры, объясняем и показываем. Это невероятно увлекательно, когда невидимая радиация становится видимой. Кроме того, у людей меняется система ценностей. Они приезжают и видят город 50-тысячный, который выселили за три часа. Они видят десятки тысяч брошенных жилищ. Они начинают понимать, что в жизни главное, а что нет. Начинают понимать, что главное – это внутреннее содержание жизни, люди, которые дороги. Я считаю, что каждый современный человек должен побывать в Чернобыле, чтобы понимать техногенный мир, его риски, опасности и вызовы», - заключил собеседник НСН.

Первый эпизод мини-сериала «Чернобыль» вышел 6 мая. Его создателем стали американский канал HBO и британская телесеть Sky. Пятисерийный проект рассказывает о взрыве, который произошёл 26 апреля 1986-го на Чернобыльской АЭС. Сериал об одной из самых масштабных техногенных катастроф в истории человечества оказался на первом месте рейтинга шоу всех времен, которые получили наивысшую оценку зрителей. В частности, «Чернобыль» по популярности обогнал даже «Игру престолов».

Ранее член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков рассказал в эфире НСН, что Чернобыльская катастрофа изменила развитие атомной энергетики. По его словам, произошедшее так потрясло все человечество, что основные страны, где развивалась атомная энергетика, на первые место поставили вопрос безопасности.

