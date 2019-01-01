Ликвидатор прокомментировал жуткую находку в Чернобыле
Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС Николай Тараканов в интервью НСН пояснил, зачем украинскому президенту смотреть американский сериал «Чернобыль».
Рaдиоaктивные остaтки грузовикa, которые могут предстaвлять опaсность для людей, обнaружили в Чернобыльской зоне отчуждения нa Укрaине. Об этом сообщил Чернобыльский рaдиaционно-экологический биосферный зaповедник нa своей стрaнице в Facebook.
Рaнее, 12 июля, президент Укрaины Влaдимир Зеленский подписaл укaз об открытии Чернобыля для путешественников. По словaм Зеленского, это место будет доступно для ученых, экологов и историков. Чернобыль плaнируют преврaтить в популярную туристическую зону.
Ликвидатор последствий аварии на Чернобыльской АЭС, доктор технических наук, академик РАЕН, генерал-майор Николай Тараканов в эфире НСН прокомментировал находку радиоактивного грузовика в Чернобылье и отметил существующую опасность Чернобыльской зоны отчуждения.
«Она была, есть и будет еще 100 лет опасной. И все, что там находится!» - заявил эксперт.
Николай тараканов, который стал прототипом главного героя сериала американского сериала «Чернобыль» возмутился решением президента Украины Владимира Зеленского открыть зону отчуждения вокруг ЧАЭС для туристов.
«Это совершенно дурацкий указ! Безумный! Разве такие вещи можно делать?! Там, где есть плутоний, а в Чернобыле он есть, он будет еще 100 лет светиться, а то и больше. Он будет являться источником повышенной радиации. Пусть бы Зеленский посмотрел мои программы и материалы о катастрофе. Или сериал, который сняли американцы про Чернобыль! Он ведь актер! Может, тогда мозги на место встанут!» - отметил академик РАЕН.
Ранее директор по научной работе «Чернобыль тур», ликвидатор из радиационной разведки Сергей Мирный в беседе с НСН опроверг данные об опасности поездок в Чернобыль.
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