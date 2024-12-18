Песков: Очевидно, что киевский режим является заказчиком убийства генерала Кириллова
Спецслужбы эффективно расследуют дело об убийстве генерал-лейтенанта, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игоря Кириллова, очевидно, что заказчиком является киевский режим. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
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Он отметил, что Москва знает, кто является заказчиком теракта в отношении Кириллова, борьба с этим нацистским режимом продолжится. По словам Пескова, убийство начальника войск РХБЗ лишний раз доказывает правоту действий России в ходе спецоперации на Украине.
Также Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с гибелью Игоря Кириллова.
Ранее член научного совета при Совбезе России, политолог Андрей Манойло заявил в разговоре с НСН, что убийство генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, возглавлявшего очень неприятное для ВСУ направление, было организовано украинскими спецслужбами, а заказчики преступления могли находиться на Западе, передает «Радиоточка НСН».
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