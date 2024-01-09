СМИ: украинские солдаты сообщают о поражении бомбами в подземных бункерах

Планирующие авиабомбы России наносят значительные потери Вооруженным силам Украины, сообщили изданию The New York Times бойцы украинской Национальной гвардии.

«Управляемые авиабомбы»: Названо оружие, которое уничтожит киевский режим

По их словам, падение боеприпаса с 500 килограммами взрывчатки «звучит так, как будто открылись врата ада». От таких бомб не спасают даже подземные бункеры.

Ранее на Украине заявили, что не могут бороться с российскими планирующими бомбами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны РФ
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