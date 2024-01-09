СМИ: украинские солдаты сообщают о поражении бомбами в подземных бункерах
9 января 202405:29
Планирующие авиабомбы России наносят значительные потери Вооруженным силам Украины, сообщили изданию The New York Times бойцы украинской Национальной гвардии.
По их словам, падение боеприпаса с 500 килограммами взрывчатки «звучит так, как будто открылись врата ада». От таких бомб не спасают даже подземные бункеры.
Ранее на Украине заявили, что не могут бороться с российскими планирующими бомбами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru