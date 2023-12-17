На Украине заявили, что не могут бороться с российскими планирующими бомбами

На Украине не могут бороться с планирующими бомбами России, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление полковника украинской Службы безопасности Романа Костенко.

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По его словам, эти бомбы могут безопасно планировать. Также Костенко выразил обеспокоенность из-за массовости российских планирующих боеприпасов.

Ранее ВС РФ впервые применили кассетные бомбы РБК-500 по позициям ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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