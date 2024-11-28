СМИ: Украинские солдаты получили приказ стрелять по неустановленным лицам

Медведев допустил возможность ударов по военным базам НАТО Трамп подтвердил, что назначит Кита Келлога спецпосланником по конфликту на Украине МЧС развернуло пункты обогрева у КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией Netflix представил трейлер сериала «Сто лет одиночества»