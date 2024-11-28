СМИ: Украинские солдаты получили приказ стрелять по неустановленным лицам
28 ноября 202401:01
Солдатам Вооруженных сил Украины дали приказ открывать огонь по «неустановленным лицам» вокруг Красноармейска в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил CNN неназванный командир ВСУ.
По данным телеканала, это происходит на фоне страха перед разведгруппами России.
Ранее стало известно, что власти Украины закроют Красноармейск для въезда в целях обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru