СМИ: Украинские солдаты получили приказ стрелять по неустановленным лицам

Солдатам Вооруженных сил Украины дали приказ открывать огонь по «неустановленным лицам» вокруг Красноармейска в подконтрольной Киеву части ДНР, сообщил CNN неназванный командир ВСУ.

Потери ВСУ в Курской области превысили 36 010 военнослужащих

По данным телеканала, это происходит на фоне страха перед разведгруппами России.

Ранее стало известно, что власти Украины закроют Красноармейск для въезда в целях обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУ

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