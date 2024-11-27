По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 36 010 военнослужащих.

Также российские войска подбили 223 танка, 157 БМП и 122 БТР, 1199 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, а также 70 станций РЭБ и 1038 автомобилей.

Ранее расчёт БПЛА группы командира «Аида» спецназа «Ахмат» уничтожил группу военнослужащих в форме НАТО северо-восточнее Суджи в Курской области, сообщает RT.