Потери ВСУ в Курской области превысили 36 010 военнослужащих

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на курском направлении более 250 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

ВСУ дважды ударили ракетами ATACMS по объектам в Курской области

По данным военного ведомства, всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 36 010 военнослужащих.

Также российские войска подбили 223 танка, 157 БМП и 122 БТР, 1199 боевых бронированных машин.

Кроме того, были уничтожены 304 артиллерийских орудия, 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS, а также 70 станций РЭБ и 1038 автомобилей.

Ранее расчёт БПЛА группы командира «Аида» спецназа «Ахмат» уничтожил группу военнослужащих в форме НАТО северо-восточнее Суджи в Курской области, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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