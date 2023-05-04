СМИ: украинская ПВО пытается сбить дроны над центром Киева

Очевидцы сообщили о появлении беспилотников над центром украинской столицы. Об это пишет ТАСС.

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Силы противовоздушной обороны пытаются сбить дроны. По данным очевидцев, взрывы над Киевом не смолкают на протяжении 20 минут, слышна стрельба.

В администрации украинской столицы заявили о возможном падении обломков беспилотника.

В Киевской области ранее объявили воздушную тревогу.

В ночь на 3 мая два украинских беспилотника атаковали Кремль. Они пытались поразить Сенатский дворец. Дроны уничтожены. Передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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