СМИ: украинская армия рискует попасть в окружение во время контрнаступления

Планируемое контрнаступление сопряжено с огромными рисками, пишет издание. При нападении Киеву потребуется, чтобы войска превосходили численностью, а такое возможно только на отдельных участках.

В статье отмечается, что даже если украинские Вооруженные силы смогут прорвать российскую оборону, необходимо действовать осторожно, иначе солдаты Украины рискуют попасть в окружение.

Ранее украинский генерал посоветовал солдатам использовать тактику нацистов против России, сообщает «Радиоточка НСН.

