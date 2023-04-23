СМИ: украинская армия рискует попасть в окружение во время контрнаступления
Попытки военных Украины наступать могут закончиться их окружением, сообщает Economist.
Планируемое контрнаступление сопряжено с огромными рисками, пишет издание. При нападении Киеву потребуется, чтобы войска превосходили численностью, а такое возможно только на отдельных участках.
В статье отмечается, что даже если украинские Вооруженные силы смогут прорвать российскую оборону, необходимо действовать осторожно, иначе солдаты Украины рискуют попасть в окружение.
Ранее украинский генерал посоветовал солдатам использовать тактику нацистов против России, сообщает «Радиоточка НСН.
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