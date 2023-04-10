По данным СМИ, ВСУ столкнутся с трудностями, если решат пойти в сторону Крыма, так как российские силы надежно защищают полуостров. В материале говорится, что ВС РФ строят серьезные оборонительные укрепления.



Отмечается, что границы Крыма превратились в укрепленный барьер, состоящий из разветвленной сети траншей. Добавляется, что территории нескольких военных баз расширили для большей защиты региона.

Ранее депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай сказал «Радиоточке НСН», что заявления Киева о готовности к переговорам по Крыму – попытка напугать россиян перед наступлением ВСУ, которого сам же Киев и боится.

