СМИ: Украине предрекли тяжелые последствия контрнаступления
Любые попытки украинской армии начать контрнаступление и битву за Крым обернутся тяжелыми последствиями для ВСУ, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные спутниковых снимков.
По данным СМИ, ВСУ столкнутся с трудностями, если решат пойти в сторону Крыма, так как российские силы надежно защищают полуостров. В материале говорится, что ВС РФ строят серьезные оборонительные укрепления.
Отмечается, что границы Крыма превратились в укрепленный барьер, состоящий из разветвленной сети траншей. Добавляется, что территории нескольких военных баз расширили для большей защиты региона.
Ранее депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай сказал «Радиоточке НСН», что заявления Киева о готовности к переговорам по Крыму – попытка напугать россиян перед наступлением ВСУ, которого сам же Киев и боится.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+6 622 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+6 981 / сут.
- Путин поручил выравнять уровень доходов жителей Крыма со средними показателями
- Школьник в Самаре ранил сверстника ножом
- СМИ: Украине предрекли тяжелые последствия контрнаступления
- Российские таможенники нашли в посылке человеческий череп
- Депутат Госдумы назвал причины роста курса доллара
- Песков заявил, что Франция не может быть посредником по конфликту на Украине
- Игорь Николаев подал заявку на регистрацию товарного знака «Выпьем за любовь»
- Путин назвал самый основательный способ улучшения демографии в регионах
- Назван способ защититься от мошенничества с QR-кодом
- Хинштейн высмеял идею депутата Скрозниковой платить детям за пятерки в школе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru