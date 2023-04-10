СМИ: Украине предрекли тяжелые последствия контрнаступления

Любые попытки украинской армии начать контрнаступление и битву за Крым обернутся тяжелыми последствиями для ВСУ, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные спутниковых снимков.

Экс-советник Пентагона Макгрегор предрек скорое поражение ВСУ в Артемовске

По данным СМИ, ВСУ столкнутся с трудностями, если решат пойти в сторону Крыма, так как российские силы надежно защищают полуостров. В материале говорится, что ВС РФ строят серьезные оборонительные укрепления.

Отмечается, что границы Крыма превратились в укрепленный барьер, состоящий из разветвленной сети траншей. Добавляется, что территории нескольких военных баз расширили для большей защиты региона.

Ранее депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай сказал «Радиоточке НСН», что заявления Киева о готовности к переговорам по Крыму – попытка напугать россиян перед наступлением ВСУ, которого сам же Киев и боится.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: скриншот видео
ТЕГИ:КрымУкраинаСпецоперацияВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры