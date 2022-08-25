СМИ: Украине пора принять правду о потере Донбасса

Киеву нужно принять правду о потере Донбасса в ближайшее время, пишет немецкая Welt.

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По данным газеты, также бесперспективны попытки контрнаступления на Херсон. Отмечается, что после шести месяцев боевых действий дела у Украины «идут не очень хорошо». Как отмечает издание, большая часть юга уже контролирует Россия. В ближайшее время Украина потеряет Донбасс на востоке.

Welt считает, что нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем. Ситуация усугубляется тем, что предстоящая зима сулит проблемами с продовольствием и энергоснабжением в бывшей советской республике.

Напомним, командование Украины даже не обсуждает возможность нападения на Херсон из-за превосходства российской артиллерии.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пивоваров
ТЕГИ:СпецоперацияДонбассУкраина
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