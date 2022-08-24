Шойгу объяснил замедление темпов спецоперации на Украине

Замедление темпов наступления в ходе спецоперации на Украине является осознанным решением, которое вызвано стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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«В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права», - приводит его слова РИА Новости.

Шойгу также отметил, что на взятых под контроль территориях российские военные оказывают гуманитарную помощь, а также восстанавливают инфраструктуру и системы жизнеобеспечения. Кроме того, он указал, что украинские военные формирования «применяют тактику выжженной земли» и грубо нарушают международные нормы.

Министр добавил, что спецоперация идет по намеченному плану и подчеркнул, что все ее задачи будут выполнены.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Военная ОперацияРоссия
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