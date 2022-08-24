Шойгу объяснил замедление темпов спецоперации на Украине

«В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права», - приводит его слова РИА Новости.

Шойгу также отметил, что на взятых под контроль территориях российские военные оказывают гуманитарную помощь, а также восстанавливают инфраструктуру и системы жизнеобеспечения. Кроме того, он указал, что украинские военные формирования «применяют тактику выжженной земли» и грубо нарушают международные нормы.

Министр добавил, что спецоперация идет по намеченному плану и подчеркнул, что все ее задачи будут выполнены.

