Шойгу объяснил замедление темпов спецоперации на Украине
Замедление темпов наступления в ходе спецоперации на Украине является осознанным решением, которое вызвано стремлением минимизировать жертвы среди мирных граждан. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«В ходе спецоперации мы строго соблюдаем нормы гуманитарного права», - приводит его слова РИА Новости.
Шойгу также отметил, что на взятых под контроль территориях российские военные оказывают гуманитарную помощь, а также восстанавливают инфраструктуру и системы жизнеобеспечения. Кроме того, он указал, что украинские военные формирования «применяют тактику выжженной земли» и грубо нарушают международные нормы.
Министр добавил, что спецоперация идет по намеченному плану и подчеркнул, что все ее задачи будут выполнены.
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