СМИ: Украине не хватит природных ресурсов для восстановления после конфликта
Для восстановления Украины после конфликта стране не хватит собственных природных ресурсов, о возможности использования которых заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, сообщает Responsible Statecraft.
По данным издания, маловероятно, что Киев сможет использовать собственные природные ресурсы, чтобы встать на ноги. Многие месторождения украинских полезных ископаемых теперь находятся на территориях, подконтрольных Москве.
Ранее Шольц раскритиковал требование американского президента Дональда Трампа к Украине о поставках редкоземельных металлов в обмен на оказываемую финансовую и военную помощь со стороны Вашингтона. Канцлер считает, что ресурсы следует использовать для финансирования помощи Киеву после завершения конфликта.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон обеспечит Киеву гарантии безопасности в любом потенциальном мирном урегулировании в обмен на доступ к редкоземельным минералам и газу на территории Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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