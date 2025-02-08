Редкоземельных металлов на Украине на самом деле нет. Об этом пишет Der Spiegel.

Немецкое издание отмечает, что страна обладает запасами полезных ископаемых, но их количество не позволяет Украине стать сырьевой базой.

По словам сотрудника Федерального института наук о Земле и природных ресурсах Харальда Эльснера, у Киева «нет товаров», которые мог бы купить президент США Дональд Трамп, планирующий разрабатывать редкоземельные металлы. Кроме того, эксперт отметил, что большая часть редких металлов и полезных ископаемых находится на освобожденной армией России территории Донбасса.

Ранее Дональд Трамп предложил Киеву рассмотреть вариант обмена военной помощи и финансирования на поставки редкоземельных металлов и других стратегических ресурсов, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

