На Украине заявили, что население страны к 2033 году сократится до 35 миллионов человек
Население Украины к 2033 году может составить не более 35 миллионов человек, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллу Либанову.
Она предложила забыть, «что у нас было 52 миллиона украинцев». По ее словам, «52 миллиона не будет никогда».
Отмечается, что для поддержания населения на уровне в 30 миллионов человек Украине придется привлекать ежегодно до 300 тысяч мигрантов, которых предполагается ввозить из менее развитых государств.
Ранее зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина управляется США и странами НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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