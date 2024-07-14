Население Украины к 2033 году может составить не более 35 миллионов человек, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллу Либанову.

Она предложила забыть, «что у нас было 52 миллиона украинцев». По ее словам, «52 миллиона не будет никогда».

Отмечается, что для поддержания населения на уровне в 30 миллионов человек Украине придется привлекать ежегодно до 300 тысяч мигрантов, которых предполагается ввозить из менее развитых государств.

Ранее зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина управляется США и странами НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

