МО: ВС РФ поразили дата-центр в Одессе

По данным ведомства, этот объект использовался ВСУ для обработки, передачи и хранения информации.

Кроме того, добавили в МО, в порту Черноморск ВС РФ поразили морское судно типа «сухогруз», доставившее грузы военного назначения.

Ранее в Минобороны объявили об уничтожении над территорией России почти 480 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».