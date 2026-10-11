МО: ВС РФ поразили дата-центр в Одессе

Минувшей ночью 11 октября российские военные беспилотниками поразили дата-центр «Тенет» в Одессе. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Россия и Украина обменялись ударами по дата-центрам

По данным ведомства, этот объект использовался ВСУ для обработки, передачи и хранения информации.

Кроме того, добавили в МО, в порту Черноморск ВС РФ поразили морское судно типа «сухогруз», доставившее грузы военного назначения.

Ранее в Минобороны объявили об уничтожении над территорией России почти 480 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеМинобороны РФОдессаУкраина

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