СМИ: Украина вошла в десятку стран с самой высокой безработицей
Украина находится в десятке стран с самым высоким в мире уровнем безработицы, пишут СМИ со ссылкой на данные портала Trading Economics.
В десятку вошли беднейшие страны Африки, включая Республику Конго. Также в список попала Палестина.
Украина находится на десятом месте. В 2022 году безработица превысила 21%. Это максимум с 2010 года.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что из-за конфликта с Россией страна потеряла 3,5 миллиона рабочих мест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru