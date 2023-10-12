СМИ: Украина вошла в десятку стран с самой высокой безработицей

Украина находится в десятке стран с самым высоким в мире уровнем безработицы, пишут СМИ со ссылкой на данные портала Trading Economics.

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В десятку вошли беднейшие страны Африки, включая Республику Конго. Также в список попала Палестина.

Украина находится на десятом месте. В 2022 году безработица превысила 21%. Это максимум с 2010 года.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что из-за конфликта с Россией страна потеряла 3,5 миллиона рабочих мест.

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ФОТО: РИА Новости
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