СМИ: В Германии захотели провести День Победы без российского посла
Организатор памятных мероприятий ко Дню Победы в федеральной земле Бранденбург Аксель Дреколл заявил, что силы безопасности выдворят российского посла, Сергея Нечаева, если он придет почтить память советских солдат. Об этом сообщает издание Bild.
Уточняется, что власти Германии приняли решение не допускать российских представителей к участию во всех годовщинах из-за конфликта на Украине. В этом году МИД ФРГ разослал местным органам власти рекомендацию не приглашать делегации из России и Белоруссии на памятные дни в Берлине и Бранденбурге.
Нечаев уже отреагировал на ситуацию. Дипломат заявил, что россиянам не нужно специальное разрешение, чтобы вспомнить о подвиге Красной Армии в общественных местах.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что рекомендации ФРГ по проведению мероприятий в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне являются оскорблением России, напоминает НСН.
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