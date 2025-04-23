СМИ: В Германии захотели провести День Победы без российского посла

Организатор памятных мероприятий ко Дню Победы в федеральной земле Бранденбург Аксель Дреколл заявил, что силы безопасности выдворят российского посла, Сергея Нечаева, если он придет почтить память советских солдат. Об этом сообщает издание Bild.

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Уточняется, что власти Германии приняли решение не допускать российских представителей к участию во всех годовщинах из-за конфликта на Украине. В этом году МИД ФРГ разослал местным органам власти рекомендацию не приглашать делегации из России и Белоруссии на памятные дни в Берлине и Бранденбурге.

Нечаев уже отреагировал на ситуацию. Дипломат заявил, что россиянам не нужно специальное разрешение, чтобы вспомнить о подвиге Красной Армии в общественных местах.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что рекомендации ФРГ по проведению мероприятий в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне являются оскорблением России, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Великая Отечественная ВойнаГерманияДень Победы

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