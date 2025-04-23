СМИ: В Германии захотели провести День Победы без российского посла

Уточняется, что власти Германии приняли решение не допускать российских представителей к участию во всех годовщинах из-за конфликта на Украине. В этом году МИД ФРГ разослал местным органам власти рекомендацию не приглашать делегации из России и Белоруссии на памятные дни в Берлине и Бранденбурге.

Нечаев уже отреагировал на ситуацию. Дипломат заявил, что россиянам не нужно специальное разрешение, чтобы вспомнить о подвиге Красной Армии в общественных местах.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что рекомендации ФРГ по проведению мероприятий в честь 80-летия Победы во Второй мировой войне являются оскорблением России, напоминает НСН.

