Исполнительница хита «Матушка-земля» отказалась участвовать в «Интервидении»

Она объяснила свой отказ тем, что с детства не любила принимать участие в различных конкурсах.

«Для меня участие в конкурсах — большой стресс», - пояснила певица.

Ранее стало известно, что песня «Матушка-земля» стала популярна более чем в 200 странах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

