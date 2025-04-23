Исполнительница хита «Матушка-земля» отказалась участвовать в «Интервидении»
23 апреля 202510:27
Российская певица Татьяна Куртукова, которая исполняет хит «Матушка-земля», отказалась от участия в первом международном песенном конкурсе «Интервидение», сообщает NEWS.ru.
Она объяснила свой отказ тем, что с детства не любила принимать участие в различных конкурсах.
«Для меня участие в конкурсах — большой стресс», - пояснила певица.
Ранее стало известно, что песня «Матушка-земля» стала популярна более чем в 200 странах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru