СМИ: Главы МИД Британии, Франции, Германии, Украины отложили встречу в Лондоне
Министры иностранных дел Великобритании, Франции, Германии и Украины отложили свое участие во встрече по Украине в Лондоне после отказа госсекретаря США Марко Рубио посетить мероприятие. Об этом сообщает телеканал Sky News.
Ранее стало известно, что глава Госдепартамента отменил поездку на встречу в Лондон после заявления президента Украины Владимира Зеленского о неприятии варианта с признанием киевскими властями Крыма территорией России, напоминает RT.
По данным Sky News, вместо мероприятия с главами МИД в Лондоне состоятся переговоры чиновников пяти стран. При этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига все еще должен быть в британской столице. Предположительно, он встретится с главой британского МИД Дэвидом Лэмми.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru