В Подмосковье мужчина ударил ножом полицейского
Мужчина ударил ножом полицейского в Московской области, пострадавшего госпитализировали, нападавший задержан. Об этом рассказала начальница управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.
Накануне в ходе отработки жилого сектора работники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по городскому округу Серебряные Пруды заметили подозрительно ведущего себя мужчину у одного из домов в населенном пункте Шеметово. Полицейские подошли к гражданину и попросили предъявить документы.
«На данную просьбу гражданин ответил отказом в грубой форме, после чего нанес несколько ударов ножом одному из сотрудников, а затем скрылся», - указала Петрова.
Пострадавший был госпитализирован. Нападавшего задержали и доставили в полицию, как выяснилось, злоумышленник - житель Тульской области 1988 года рождения.
Ранее в дагестанском Дербенте автомобилист наехал на полицейского и открыл стрельбу, ранив одного из правоохранителей, пишет 360.ru. Злоумышленника ликвидировали.
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