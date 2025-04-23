В Подмосковье мужчина ударил ножом полицейского

Мужчина ударил ножом полицейского в Московской области, пострадавшего госпитализировали, нападавший задержан. Об этом рассказала начальница управления информации и общественных связей регионального главка МВД Татьяна Петрова.

Накануне в ходе отработки жилого сектора работники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД по городскому округу Серебряные Пруды заметили подозрительно ведущего себя мужчину у одного из домов в населенном пункте Шеметово. Полицейские подошли к гражданину и попросили предъявить документы.

«На данную просьбу гражданин ответил отказом в грубой форме, после чего нанес несколько ударов ножом одному из сотрудников, а затем скрылся», - указала Петрова.

Пострадавший был госпитализирован. Нападавшего задержали и доставили в полицию, как выяснилось, злоумышленник - житель Тульской области 1988 года рождения.

Ранее в дагестанском Дербенте автомобилист наехал на полицейского и открыл стрельбу, ранив одного из правоохранителей, пишет 360.ru. Злоумышленника ликвидировали.

