ВЦИОМ: 43% россиян поддержали идею выплат беременным школьницам
В России 43% граждан поддержали идею выплат беременным школьницам, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В обществе преобладает мнение о недопустимости рождения детей до 18 лет. Так, 74% россиян заявили, что считают рождение детей до 18 лет просто недопустимым, пишут «Ведомости».
45% мужчин поддерживают идею таких выплат, в то время как 36% выступают против. Среди женщин 42% против, а 41% — за.
Беременные школьницы в Кемеровской области смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, следует из решения правительства региона. Аналогичные меры поддержки ранее ввели в Орловской и Брянской областях, причем в последней школьницы в положении могут рассчитывать на выплату в размере 150 тысяч рублей.
Беременные школьницы оказываются в таком катастрофическом положении, что без помощи государства просто не выживут и не прокормят ребенка, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru