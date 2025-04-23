ВЦИОМ: 43% россиян поддержали идею выплат беременным школьницам

В России 43% граждан поддержали идею выплат беременным школьницам, следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В обществе преобладает мнение о недопустимости рождения детей до 18 лет. Так, 74% россиян заявили, что считают рождение детей до 18 лет просто недопустимым, пишут «Ведомости».

Демограф: Школьницы не начнут рожать ради выплат в 100-250 тысяч рублей

45% мужчин поддерживают идею таких выплат, в то время как 36% выступают против. Среди женщин 42% против, а 41% — за.

Беременные школьницы в Кемеровской области смогут получить единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей, следует из решения правительства региона. Аналогичные меры поддержки ранее ввели в Орловской и Брянской областях, причем в последней школьницы в положении могут рассчитывать на выплату в размере 150 тысяч рублей.

Беременные школьницы оказываются в таком катастрофическом положении, что без помощи государства просто не выживут и не прокормят ребенка, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Филиппов
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